Олимпийский чемпион назвал проблемы в игре «Амура» и «Адмирала»

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов назвал проблемы в игре дальневосточных клубов КХЛ, «Амура» и «Адмирала», и отметил игру вратарей.

«Амур» и «Адмирал» — в четвёрке наименее забивающих команд чемпионата, наряду с аутсайдерами Запада «Сочи» и «Ладой». Это главный резерв. В обеих командах в этом сезоне – новый первый номер. Но если в «Амуре» Дорожко подтверждает свой уровень и лидирует в чемпионате по сейвам, словацкий вратарь «Адмирала» Гуска пока не зацементировал свою позицию.

Честно говоря, для меня игра Хуски в «Адмирале» — сюрприз. Всё-таки в «Торпедо» последних лет словак держал хороший уровень, хотя в Нижнем Новгороде в отличие от «Адмирала» ставка делалась на атаку, и у голкипера было очень много работы. Но не зря говорится, что для многих вратарей переезд на Дальний Восток – особый вызов, и психологический, и функциональный. Дорожко с ним справляется, Гуска — пока нет», — цитирует Светлова Russia-Hockey.