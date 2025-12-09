Скидки
«Его невозможно заменить». Сидни Кросби высказался о травме Евгения Малкина

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о травме российского нападающего Евгения Малкина. Россиянин помещён в список травмированных из-за повреждения верхней части тела.

«Заменить Джино непросто. Практически невозможно. Думаю, мы должны добавить всей командой. Он отлично играет за нас, так что нам всем придётся выложиться по полной, набрать очки и показать хороший хоккей, пока тот не вернётся», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 26 матчах в регулярных чемпионатах, в которых записал в свой актив восемь голов и 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «+5».

