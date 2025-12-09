«Он точно станет суперзвездой в НХЛ». Форвард «Монреаля» оценил игру Ивана Демидова

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Тексье рассказал, что впечатлило его в российском форварде Иване Демидове.

«Думаю, всё. Ему всего 19 лет. Он ест хоккей, играет в хоккей, говорит о хоккее… В 19 лет его игра впечатляет. Демидов может изменить ход игры, когда захочет, это очень впечатляет в его возрасте. Похоже, Иван точно станет суперзвездой в этой лиге», — цитирует Тексье пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Демидов провёл 28 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами. Ранее стало известно, что Иван Демидов запустил собственную линию одежды.