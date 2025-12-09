Скидки
Хоккей

Никита Задоров попал в список самых ненавистных хоккеистов НХЛ по мнению игроков лиги

Комментарии

Игроки Национальной хоккейной лиги назвали самого ненавистного хоккеиста. Анонимный опрос устроил The Athletic и спросил у хоккеистов: «Кому в НХЛ больше всего хочется съездить по лицу?»

Лидером голосования стал нападающий «Оттавы Сенаторз» Ник Казинс, набравший 24,3% голосов.

«Не выношу его. Говорят, он хороший парень, но я всё равно с удовольствием ударил бы его по лицу», — сказал один из хоккеистов лиги.

На втором месте оказался нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан с 19,6% голосов.

«Все говорят, что он отличный парень, но играть против него — мучение», — сказал игрок НХЛ.

Тройку замкнул форвард «Флориды» Мэттью Ткачук, набравший 10,3% голосов.

Восьмое место в списке самых ненавидимых игроков с пятью хоккеистами разделил российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров, набравший 1,9% голосов.

Новости. Хоккей
