Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

М. Григоренко — о Ротенберге: очень интересная личность, был персоной номер один в КХЛ

М. Григоренко — о Ротенберге: очень интересная личность, был персоной номер один в КХЛ
Комментарии

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался о работе с Романом Ротенбергом в СКА. В прошлом сезоне специалист был главным тренером петербургского клуба, а Григоренко выступал под его руководством.

— Вы всегда очень комплиментарно отзываетесь о Романе Борисовиче Ротенберге. Вам сейчас не хватает его в лиге? Он добавил бы драйва КХЛ?
— Трудный вопрос, понятно, когда он был у руля, это была, наверное, персона номер один в КХЛ. Все его обсуждают, он привлекал интерес со стороны болельщиков, журналистов. Он очень интересная личность. Когда такой человек у руля, всегда интересно следить за его пресс-конференциями, за его командами. То, как он вёл игру, в достаточно интересной манере, – было здорово. Всегда интересно за такими людьми наблюдать.

— Вы как-то сейчас поддерживаете контакт с Романом Борисовичем? Может быть, как-то обсуждаете хоккей или просто общаетесь с ним?
— В сезоне с ним не общаемся. У меня свои заботы – у него свои. Летом были на связи пару раз, общались, переписывались. В сезоне у него и у меня голова другим забита. А так у нас с ним хорошие отношения остались. Если что-то нужно, всегда на связи, – цитирует Григоренко «Советский спорт».

Материалы по теме
Третьяк — о Ротенберге: сейчас в сборной работы немного, можно спокойно совмещать посты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android