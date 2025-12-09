Скидки
«Если везёт, значит, заслуженно». Вратарь «Автомобилиста» Галкин — о своей игре в КХЛ

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал, в чём заключается план голкипера на игру и заявил, что везение надо заслужить.

«План – это то, как я действую в разных ситуациях. Как играю позиционно, как играю при атаках «три в два» и «два в один» – больше по броску или по передаче. Как я действую в неравных составах. Например, знаю, кто у соперника в большинстве бросающий игрок, значит, играю по нему более агрессивно, то есть чуть дальше выкатываюсь, или знаю, кто плеймейкер – то есть будет искать пас, значит, тут нужно хорошее перемещение, для этого сыграть менее агрессивно, чтобы успеть.

– В игре ты сразу понимаешь, в чём твоя ошибка, когда пропускаешь гол?
– В 90% голов сразу понятно, в чём ошибка. Если есть повтор на кубе – тем более сразу всё понятно.

– Случаются игры, когда пропускаешь одну, может быть, даже ноль, но понимаешь, что ты немало ошибался и часто везло?
– Таких игр мало. Считаю, если везёт, значит, заслуженно везёт, – приводит слова Галкина сайт КХЛ.

