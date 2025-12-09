Скидки
Бывший форвард минского «Динамо» Диллон Дюбе подпишет контракт с клубом АХЛ

Бывший форвард минского «Динамо» Диллон Дюбе подпишет контракт с клубом АХЛ
Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли сообщил, что бывший нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе близок к подписанию контракта с клубом АХЛ «Спрингфилдом», который является фармом «Сент-Луис Блюз».

«Слышал о планах Диллона Дюбе подписать соглашение в АХЛ со «Спрингфилдом». Дюбе был одним из пяти игроков молодёжной сборной Канады, оправданных в июле по обвинению в сексуальном насилии, произошедшем в Лондоне, Онтарио, в 2018 году», — написал Серавалли в соцсети.

27-летний Дюбе прошлый сезон провёл в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». Канадский нападающий сыграл в 46 матчах с учётом плей-офф и набрал 11 (4+7) очков.

