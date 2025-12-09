Скидки
Расписание матчей НХЛ на 10 декабря 2025 года

В ночь на 10 декабря 2025 года продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 10 декабря 2025 года (время московское):

3:00. «Монреаль Канадиенс»– «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
3:00. «Оттава Сенаторз» – «Нью-Джерси Дэвилз»;
3:00. «Нью-Йорк Айлендерс» – «Вегас Голден Найтс»;
3:00. «Филадельфия Флайерз» – «Сан-Хосе Шаркс»;
3:00. «Питтсбург Пингвингз» – «Анахайм Дакс»;
3:30. «Каролина Харрикейнз» – «Коламбус Блю Джекетс»;
4:00. «Сент-Луис Блюз» – «Бостон Брюинз»;
4:00. «Виннипег Джетс» – «Даллас Старз»;
5:00. «Эдмонтон Ойлерз» – «Баффало Сэйбрз»;
5:30. «Нэшвилл Предаторз» – «Колорадо Эвеланш».

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 48 очками после 29 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Вашингтон Кэпиталз», набравший 39 очков после 30 встреч.

