Американский защитник «Авангарда» отметил особенности игры в КХЛ

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал, какие особенности отметил в игре команд Континентальной хоккейной лиги и отметил скорость игроков.

– Некоторые команды играют в стиле, который более близок к североамериканскому. Есть команды, которые играют совершенно по-другому. У некоторых более быстрый хоккей, шайбу они двигают быстрее. Я пока не успел сыграть против каждой команды КХЛ, поэтому можно сказать, что где-то ещё привыкаю к хоккею в лиге.

– Разный стиль у команд усложняет задачу? Приходится в том числе отталкиваться от игры соперника при подготовке.

– Многое ещё зависит от того, что ты за игрок и какова твоя роль – иногда тяжелее, иногда проще. Но да, многие команды отличаются, у всех есть свои особенности, но движение быстрее, скажем, чем во многих матчах, которые я проводил раньше.

– Можно ли этот фактор назвать одним из главных отличий КХЛ?

– Из того, что я для себя отметил, не уверен, что игроки быстрее, но команды явно показывают более быстрое движение. В принципе, всё быстрее во всех аспектах игры. Отмечу и глубину составов: в каждой команде любое звено может взять на себя игру и решить исход матча, — приводит слова Чеккони Sport24.