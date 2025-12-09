Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский защитник «Авангарда» отметил особенности игры в КХЛ

Американский защитник «Авангарда» отметил особенности игры в КХЛ
Комментарии

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал, какие особенности отметил в игре команд Континентальной хоккейной лиги и отметил скорость игроков.

– Некоторые команды играют в стиле, который более близок к североамериканскому. Есть команды, которые играют совершенно по-другому. У некоторых более быстрый хоккей, шайбу они двигают быстрее. Я пока не успел сыграть против каждой команды КХЛ, поэтому можно сказать, что где-то ещё привыкаю к хоккею в лиге.

– Разный стиль у команд усложняет задачу? Приходится в том числе отталкиваться от игры соперника при подготовке.
– Многое ещё зависит от того, что ты за игрок и какова твоя роль – иногда тяжелее, иногда проще. Но да, многие команды отличаются, у всех есть свои особенности, но движение быстрее, скажем, чем во многих матчах, которые я проводил раньше.

– Можно ли этот фактор назвать одним из главных отличий КХЛ?
– Из того, что я для себя отметил, не уверен, что игроки быстрее, но команды явно показывают более быстрое движение. В принципе, всё быстрее во всех аспектах игры. Отмечу и глубину составов: в каждой команде любое звено может взять на себя игру и решить исход матча, — приводит слова Чеккони Sport24.

Материалы по теме
«У меня целый список». Американский защитник «Авангарда» рассказал, чем его удивила Россия
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android