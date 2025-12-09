Скидки
Никита Кучеров сделал фото с картиной, нарисованной в его честь

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал фотографию с картиной, нарисованной в его честь. По итогам прошлого сезона Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» — приза самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ.

Фото: «Тампа-Бэй»

Отметим, Кучеров является двукратным обладателем «Тед Линдсей Эворд», впервые он был удостоен этого приза в сезоне-2018/2019.

В текущем сезоне на счету Кучерова 26 матчей, в которых российский нападающий набрал 34 очка — забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи. На данный момент «Тампа-Бэй» располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции НХЛ.

