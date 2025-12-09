Результаты матчей ВХЛ на 9 декабря 2025 года

Сегодня, 9 декабря, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 9 декабря 2025 года:

«Рубин» – «Кристалл» — 3:4;

«Югра» – «Дизель» — 1:4;

«Торпедо-Горький» – «Молот» — 1:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 51 очком после 32 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 32 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.