Результаты матчей МХЛ на 9 декабря 2025 года

Сегодня, 9 декабря, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 9 декабря 2025 года:

«Белые Медведи» – «Ладья» — 2:0;

«Реактор» – «Омские Ястребы» — 0:5;

«Спутник» – «Кузнецкие Медведи» — 1:4;

МХК «Динамо» М – МХК «Спартак MAX» — 5:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 48 очками после 27 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.