Никита Кучеров забросил 370-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ — видео

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Этот гол стал для Никиты 370-м в регулярных сезонах НХЛ за карьеру.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 18-й минуте игры при счёте 2:0 в пользу «Тампы» Кучеров открылся в правом круге вбрасывания, улучив момент, когда все игроки и вратарь «Монреаля» располагались по створу, получил пас от защитника Макса Крозье и с острого угла отправил шайбу в открытый угол ворот.