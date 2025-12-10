Никита Кучеров забросил 370-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ — видео
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Этот гол стал для Никиты 370-м в регулярных сезонах НХЛ за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Бьёркстранд) – 02:27 0:2 Хольмберг – 06:03 0:3 Кучеров (Крозье) – 17:12 0:4 Д'Астус (Кучеров) – 22:43 1:4 Капанен (Судзуки, Демидов) – 39:06 (pp)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 18-й минуте игры при счёте 2:0 в пользу «Тампы» Кучеров открылся в правом круге вбрасывания, улучив момент, когда все игроки и вратарь «Монреаля» располагались по створу, получил пас от защитника Макса Крозье и с острого угла отправил шайбу в открытый угол ворот.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 декабря 2025
-
04:25
-
04:08
- 9 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:10
-
22:55
-
22:54
-
22:30
-
21:55
-
21:20
-
20:55
-
20:35
-
20:10
-
19:40
-
19:10
-
18:45
-
18:20
-
17:50
-
17:20
-
16:45
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:24
-
15:02
-
14:40
-
14:20
-
14:20
-
14:09
-
13:59
-
13:58
-
13:55