Никита Кучеров забросил 370-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ — видео

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Этот гол стал для Никиты 370-м в регулярных сезонах НХЛ за карьеру.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Бьёркстранд) – 02:27     0:2 Хольмберг – 06:03     0:3 Кучеров (Крозье) – 17:12     0:4 Д'Астус (Кучеров) – 22:43     1:4 Капанен (Судзуки, Демидов) – 39:06 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 18-й минуте игры при счёте 2:0 в пользу «Тампы» Кучеров открылся в правом круге вбрасывания, улучив момент, когда все игроки и вратарь «Монреаля» располагались по створу, получил пас от защитника Макса Крозье и с острого угла отправил шайбу в открытый угол ворот.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
