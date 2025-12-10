Кучеров опередил Ковалёва и вошёл в топ-5 российских бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей по ходу выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Благодаря этому Никита опередил по набранным очкам за карьеру Алексея Ковалёва и вышел на чистое пятое место в рейтинге бомбардиров НХЛ среди российских игроков в регулярных сезонах.

В активе Кучерова теперь 1030 очков (370+660) в неполных 830 матчах, у завершившего карьеру Ковалёва — 1029 очков (430+599) в 1316 матчах. Четвёртое место в истории у Александра Могильного — 1032 очка (473+559) в 990 матчах.

В топ-3 российских бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю входят продолжающие карьеру Александр Овечкин (1652 очка в 1521 матче, 911+741) и Евгений Малкин (1375 очков в 1239 матчах, 522+853), а также Сергей Фёдоров (1179 очков в 1248 матчах, 483+696).

Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду