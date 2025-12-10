Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров опередил Ковалёва и вошёл в топ-5 российских бомбардиров в истории НХЛ

Кучеров опередил Ковалёва и вошёл в топ-5 российских бомбардиров в истории НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей по ходу выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Благодаря этому Никита опередил по набранным очкам за карьеру Алексея Ковалёва и вышел на чистое пятое место в рейтинге бомбардиров НХЛ среди российских игроков в регулярных сезонах.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Бьёркстранд) – 02:27     0:2 Хольмберг – 06:03     0:3 Кучеров (Крозье) – 17:12     0:4 Д'Астус (Кучеров) – 22:43     1:4 Капанен (Судзуки, Демидов) – 39:06 (pp)    

В активе Кучерова теперь 1030 очков (370+660) в неполных 830 матчах, у завершившего карьеру Ковалёва — 1029 очков (430+599) в 1316 матчах. Четвёртое место в истории у Александра Могильного — 1032 очка (473+559) в 990 матчах.

В топ-3 российских бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю входят продолжающие карьеру Александр Овечкин (1652 очка в 1521 матче, 911+741) и Евгений Малкин (1375 очков в 1239 матчах, 522+853), а также Сергей Фёдоров (1179 очков в 1248 матчах, 483+696).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Материалы по теме
Видео
Никита Кучеров забросил 370-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ — видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android