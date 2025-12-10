«Сан-Хосе» из-за болезни Аскарова заявил запасным вратаря-любителя из Филадельфии

«Сан-Хосе Шаркс» заключил контракт на одну игру с голкипером-любителем Джастином Ковальковски, выполняющим роль третьего резервного вратаря на матчах «Филадельфии Флайерз». Ковальковски находится на скамейке «Шаркс» в роли запасного голкипера во время выездной встречи с «Флайерз» из-за болезни российского вратаря «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова.

Как сообщает канал B/R Open Ice в социальной сети X, Ковальковски с 2004 по 2008 год выступал в студенческой лиге NCAA за команду Колгейтского университета, его основная текущая профессия — геолог.

Видео: Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА