«Сан-Хосе» из-за болезни Аскарова заявил запасным вратаря-любителя из Филадельфии
«Сан-Хосе Шаркс» заключил контракт на одну игру с голкипером-любителем Джастином Ковальковски, выполняющим роль третьего резервного вратаря на матчах «Филадельфии Флайерз». Ковальковски находится на скамейке «Шаркс» в роли запасного голкипера во время выездной встречи с «Флайерз» из-за болезни российского вратаря «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Клингберг, Смит) – 11:33 1:1 Дворак (Зеграс, Конечны) – 18:39 2:1 Грундстрём (Силер, Санхайм) – 23:20 3:1 Кейтс (Бринк, Драйсдейл) – 39:48 4:1 Конечны (Дворак) – 58:17
Как сообщает канал B/R Open Ice в социальной сети X, Ковальковски с 2004 по 2008 год выступал в студенческой лиге NCAA за команду Колгейтского университета, его основная текущая профессия — геолог.
