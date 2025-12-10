Скидки
Монреаль Канадиенс — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 10 декабря 2025, счет 1:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Монреаль», у Демидова ассист
Комментарии

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Бьёркстранд) – 02:27     0:2 Хольмберг – 06:03     0:3 Кучеров (Крозье) – 17:12     0:4 Д'Астус (Кучеров) – 22:43     1:4 Капанен (Судзуки, Демидов) – 39:06 (pp)     1:5 Рэддиш (Чирелли) – 41:22     1:6 Рэддиш (Пойнт) – 48:41 (pp)    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт третью шайбу своей команды и голевой пас на четвёртую. 20-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов оформил результативную передачу.

Авторами остальных голов гостей стали Брейден Пойнт, Понтус Хольмберг, Шарль-Эдуар Д'Астус и Даррен Рэддиш (дубль), за «Канадиенс» отличился Оливер Капанен.

