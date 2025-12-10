Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Монреаль», у Демидова ассист

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 6:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт третью шайбу своей команды и голевой пас на четвёртую. 20-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов оформил результативную передачу.

Авторами остальных голов гостей стали Брейден Пойнт, Понтус Хольмберг, Шарль-Эдуар Д'Астус и Даррен Рэддиш (дубль), за «Канадиенс» отличился Оливер Капанен.