Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Монреаль», у Демидова ассист
В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 6:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Бьёркстранд) – 02:27 0:2 Хольмберг – 06:03 0:3 Кучеров (Крозье) – 17:12 0:4 Д'Астус (Кучеров) – 22:43 1:4 Капанен (Судзуки, Демидов) – 39:06 (pp) 1:5 Рэддиш (Чирелли) – 41:22 1:6 Рэддиш (Пойнт) – 48:41 (pp)
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт третью шайбу своей команды и голевой пас на четвёртую. 20-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов оформил результативную передачу.
Авторами остальных голов гостей стали Брейден Пойнт, Понтус Хольмберг, Шарль-Эдуар Д'Астус и Даррен Рэддиш (дубль), за «Канадиенс» отличился Оливер Капанен.
