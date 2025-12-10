«Анахайм» обыграл «Питтсбург» по буллитам в НХЛ, у Кросби ассист, Малкин не играл

В ночь с 9 на 10 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Ноэль Аччари, Томми Новак и Энтони Манта, у канадского форварда Сидни Кросби ассист.

У гостей голы на счету Джексона Лакомба, Троя Терри и Беккетта Сеннеке.

Решающий буллит реализовал Крис Крайдер.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин в матче не принимал участия.

Вратарь гостей Вячеслав Бутеец (Россия) на льду не появлялся.

Защитник «Дакс» Павел Минтюков (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» встретится дома с «Монреаль Канадиенс» 12 декабря. «Анахайм Дакс» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» 12 декабря.