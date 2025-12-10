Скидки
Филадельфия Флайерз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 10 декабря 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Филадельфия» переиграла «Сан-Хосе», Мичков без очков
Комментарии

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Клингберг, Смит) – 11:33     1:1 Дворак (Зеграс, Конечны) – 18:39     2:1 Грундстрём (Силер, Санхайм) – 23:20     3:1 Кейтс (Бринк, Драйсдейл) – 39:48     4:1 Конечны (Дворак) – 58:17    

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков результативными действиями не отметился, как и его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин и защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов.

Авторами заброшенных шайб стали Кристиан Дворак, Карл Грундстрём, Ноа Кейтс и Трэвис Конечны в пустые ворота в составе «Флайерз», а также Коллин Граф у «Сан-Хосе».

