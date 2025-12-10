«Филадельфия» переиграла «Сан-Хосе», Мичков без очков

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков результативными действиями не отметился, как и его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин и защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов.

Авторами заброшенных шайб стали Кристиан Дворак, Карл Грундстрём, Ноа Кейтс и Трэвис Конечны в пустые ворота в составе «Флайерз», а также Коллин Граф у «Сан-Хосе».