Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс – Вегас Голден Найтс, результат матча 10 декабря 2025, счет 5:4 (Б), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Голы Барбашёва и Дорофеева не помогли «Вегасу» обыграть «Айлендерс», у Шабанова ассист
В ночь с 9 на 10 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ханифин (Айкел, Теодор) – 12:02     0:2 Марнер (Корчак, Стоун) – 16:01     1:2 Хорват (Пулок, Шефер) – 19:33     2:2 Гэткомб (Сизикас, Маклин) – 23:56     3:2 Хольмстрём (Ритчи, Дюклер) – 33:30     3:3 Барбашёв (Боуман, Айкел) – 41:27     4:3 Хорват (Барзал, Шабанов) – 50:15 (pp)     4:4 Дорофеев (Марнер, Стоун) – 59:46     5:4 Хейнеман – 65:00    

В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретится на выезде с «Анахайм Дакс» 12 декабря. «Вегас Голден Найтс» сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз» 12 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
