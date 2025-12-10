Голы Барбашёва и Дорофеева не помогли «Вегасу» обыграть «Айлендерс», у Шабанова ассист
В ночь с 9 на 10 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ханифин (Айкел, Теодор) – 12:02 0:2 Марнер (Корчак, Стоун) – 16:01 1:2 Хорват (Пулок, Шефер) – 19:33 2:2 Гэткомб (Сизикас, Маклин) – 23:56 3:2 Хольмстрём (Ритчи, Дюклер) – 33:30 3:3 Барбашёв (Боуман, Айкел) – 41:27 4:3 Хорват (Барзал, Шабанов) – 50:15 (pp) 4:4 Дорофеев (Марнер, Стоун) – 59:46 5:4 Хейнеман – 65:00
В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретится на выезде с «Анахайм Дакс» 12 декабря. «Вегас Голден Найтс» сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз» 12 декабря.
