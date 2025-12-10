Голы Барбашёва и Дорофеева не помогли «Вегасу» обыграть «Айлендерс», у Шабанова ассист

В ночь с 9 на 10 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретится на выезде с «Анахайм Дакс» 12 декабря. «Вегас Голден Найтс» сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз» 12 декабря.