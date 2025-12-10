Гол и две передачи Арсения Грицюка принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой»

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

В составе «Дэвилз» голом и двумя результативными передачами отметился российский нападающий Арсений Грицюк. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.

Остальные голы «Нью-Джерси» на счету Шимона Немеца, Пола Коттера и Коди Гласса, за «Оттаву» отличились Дрейк Батерсон (дубль) и Тим Штюцле.