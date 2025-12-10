Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 10 декабря 2025, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и две передачи Арсения Грицюка принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой»
Комментарии

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 01:36 (pp)     1:1 Немец (Браун, Грицюк) – 05:09     2:1 Штюцле (Ткачук, Козенс) – 12:59 (pp)     2:2 Грицюк (Браун, Гласс) – 17:59     2:3 Коттер – 24:21     3:3 Батерсон (Козенс, Штюцле) – 30:35 (pp)     3:4 Гласс (Грицюк, Браун) – 52:24    

В составе «Дэвилз» голом и двумя результативными передачами отметился российский нападающий Арсений Грицюк. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.

Остальные голы «Нью-Джерси» на счету Шимона Немеца, Пола Коттера и Коди Гласса, за «Оттаву» отличились Дрейк Батерсон (дубль) и Тим Штюцле.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android