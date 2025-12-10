Гол и две передачи Арсения Грицюка принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой»
В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 01:36 (pp) 1:1 Немец (Браун, Грицюк) – 05:09 2:1 Штюцле (Ткачук, Козенс) – 12:59 (pp) 2:2 Грицюк (Браун, Гласс) – 17:59 2:3 Коттер – 24:21 3:3 Батерсон (Козенс, Штюцле) – 30:35 (pp) 3:4 Гласс (Грицюк, Браун) – 52:24
В составе «Дэвилз» голом и двумя результативными передачами отметился российский нападающий Арсений Грицюк. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.
Остальные голы «Нью-Джерси» на счету Шимона Немеца, Пола Коттера и Коди Гласса, за «Оттаву» отличились Дрейк Батерсон (дубль) и Тим Штюцле.
Комментарии
