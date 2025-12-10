Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 10 декабря 2025, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Каролина» победила «Коламбус». У Свечникова, Воронкова и Марченко — четыре очка на троих
Комментарии

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков – 12:39 (pp)     1:1 Джарвис (Свечников) – 29:42     2:1 Робинсон (Холл, Нюстрём) – 47:53     3:1 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 53:38 (pp)     4:1 Мартинук (Миллер, Уокер) – 58:45 (sh)    

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Единственная шайба «Коламбуса» на счету форварда Дмитрия Воронкова, его одноклубник Кирилл Марченко в этом эпизоде оформил ассист.

За «Каролину» забивали Сет Джарвис, Эрик Робинсон, Джордан Стаал и Джордан Мартинук в пустые ворота.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android