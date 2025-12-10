«Каролина» победила «Коламбус». У Свечникова, Воронкова и Марченко — четыре очка на троих

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Единственная шайба «Коламбуса» на счету форварда Дмитрия Воронкова, его одноклубник Кирилл Марченко в этом эпизоде оформил ассист.

За «Каролину» забивали Сет Джарвис, Эрик Робинсон, Джордан Стаал и Джордан Мартинук в пустые ворота.