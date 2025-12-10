«Каролина» победила «Коламбус». У Свечникова, Воронкова и Марченко — четыре очка на троих
В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков – 12:39 (pp) 1:1 Джарвис (Свечников) – 29:42 2:1 Робинсон (Холл, Нюстрём) – 47:53 3:1 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 53:38 (pp) 4:1 Мартинук (Миллер, Уокер) – 58:45 (sh)
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Единственная шайба «Коламбуса» на счету форварда Дмитрия Воронкова, его одноклубник Кирилл Марченко в этом эпизоде оформил ассист.
За «Каролину» забивали Сет Джарвис, Эрик Робинсон, Джордан Стаал и Джордан Мартинук в пустые ворота.
Комментарии
