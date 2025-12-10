«Бостон» переиграл «Сент-Луис» в матче с тремя дублями, у российских игроков четыре очка
Поделиться
В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Томас (Бучневич, Фолк) – 05:27 (pp) 1:1 Минтен (Хуснутдинов, Пастрняк) – 32:48 1:2 Кастелич (Курали, Сёдерстрём) – 34:34 2:2 Томас (Бучневич) – 44:51 2:3 Кастелич (Курали, Задоров) – 48:01 2:4 Минтен – 51:33 2:5 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 58:19
Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами, ещё по одной у форварда «Брюинз» Марата Хуснутдинова и его одноклубника защитника Никиты Задорова.
В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Роберт Томас, за «Бостон» также дублями отметились Фрейзер Минтен и Марк Кастелич, одну шайбу в пустые ворота забросил Павел Заха.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 10 декабря 2025
-
06:42
-
06:08
-
06:05
-
05:52
-
05:49
-
05:34
-
05:34
-
05:13
-
04:25
-
04:08
- 9 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:10
-
22:55
-
22:54
-
22:30
-
21:55
-
21:20
-
20:55
-
20:35
-
20:10
-
19:40
-
19:10
-
18:45
-
18:20
-
17:50
-
17:20
-
16:45
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:24