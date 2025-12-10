Скидки
Сент-Луис Блюз — Бостон Брюинз, результат матча 10 декабря 2025, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Бостон» переиграл «Сент-Луис» в матче с тремя дублями, у российских игроков четыре очка
Комментарии

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Томас (Бучневич, Фолк) – 05:27 (pp)     1:1 Минтен (Хуснутдинов, Пастрняк) – 32:48     1:2 Кастелич (Курали, Сёдерстрём) – 34:34     2:2 Томас (Бучневич) – 44:51     2:3 Кастелич (Курали, Задоров) – 48:01     2:4 Минтен – 51:33     2:5 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 58:19    

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами, ещё по одной у форварда «Брюинз» Марата Хуснутдинова и его одноклубника защитника Никиты Задорова.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Роберт Томас, за «Бостон» также дублями отметились Фрейзер Минтен и Марк Кастелич, одну шайбу в пустые ворота забросил Павел Заха.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
