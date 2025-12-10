«Бостон» переиграл «Сент-Луис» в матче с тремя дублями, у российских игроков четыре очка

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами, ещё по одной у форварда «Брюинз» Марата Хуснутдинова и его одноклубника защитника Никиты Задорова.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Роберт Томас, за «Бостон» также дублями отметились Фрейзер Минтен и Марк Кастелич, одну шайбу в пустые ворота забросил Павел Заха.

