Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Дорофеев спас «Вегас» за 14 секунд до конца основного времени — видео

Павел Дорофеев спас «Вегас» за 14 секунд до конца основного времени — видео
Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев принёс своей команде одно очко, сравняв счёт за 14 секунд до конца третьего периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) в ночь с 9 на 10 декабря мск. Гол Дорофеева перевёл встречу в овертайм, в серии буллитов успешнее оказались «островитяне» (5:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ханифин (Айкел, Теодор) – 12:02     0:2 Марнер (Корчак, Стоун) – 16:01     1:2 Хорват (Пулок, Шефер) – 19:33     2:2 Гэткомб (Сизикас, Маклин) – 23:56     3:2 Хольмстрём (Ритчи, Дюклер) – 33:30     3:3 Барбашёв (Боуман, Айкел) – 41:27     4:3 Хорват (Барзал, Шабанов) – 50:15 (pp)     4:4 Дорофеев (Марнер, Стоун) – 59:46     5:4 Хейнеман – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во время розыгрыша «Вегаса» в формате «6 на 5» с пустыми воротами Павел Дорофеев отправил в сетку мимо голкипера Ильи Сорокина шайбу, отскочившую к нему от игроков после дальнего броска Митчелла Марнера.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Голы Барбашёва и Дорофеева не помогли «Вегасу» обыграть «Айлендерс», у Шабанова ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android