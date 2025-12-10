Павел Дорофеев спас «Вегас» за 14 секунд до конца основного времени — видео

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев принёс своей команде одно очко, сравняв счёт за 14 секунд до конца третьего периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) в ночь с 9 на 10 декабря мск. Гол Дорофеева перевёл встречу в овертайм, в серии буллитов успешнее оказались «островитяне» (5:4 Б).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во время розыгрыша «Вегаса» в формате «6 на 5» с пустыми воротами Павел Дорофеев отправил в сетку мимо голкипера Ильи Сорокина шайбу, отскочившую к нему от игроков после дальнего броска Митчелла Марнера.