Павел Дорофеев спас «Вегас» за 14 секунд до конца основного времени — видео
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев принёс своей команде одно очко, сравняв счёт за 14 секунд до конца третьего периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) в ночь с 9 на 10 декабря мск. Гол Дорофеева перевёл встречу в овертайм, в серии буллитов успешнее оказались «островитяне» (5:4 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ханифин (Айкел, Теодор) – 12:02 0:2 Марнер (Корчак, Стоун) – 16:01 1:2 Хорват (Пулок, Шефер) – 19:33 2:2 Гэткомб (Сизикас, Маклин) – 23:56 3:2 Хольмстрём (Ритчи, Дюклер) – 33:30 3:3 Барбашёв (Боуман, Айкел) – 41:27 4:3 Хорват (Барзал, Шабанов) – 50:15 (pp) 4:4 Дорофеев (Марнер, Стоун) – 59:46 5:4 Хейнеман – 65:00
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Во время розыгрыша «Вегаса» в формате «6 на 5» с пустыми воротами Павел Дорофеев отправил в сетку мимо голкипера Ильи Сорокина шайбу, отскочившую к нему от игроков после дальнего броска Митчелла Марнера.
