«Эдмонтон» спасся с 0:3 голом Подколзина и дублем Макдэвида, но уступил «Баффало» в OT

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

Заброшенной шайбой при счёте 3:1 в пользу «Сэйбрз» отметился российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин. Первый гол «Эдмонтона», а также третий, который перевёл встречу в овертайм за две секунды до сирены, на счету капитана команды канадского форварда Коннора Макдэвида.

В составе «Баффало» отличились Джош Доун (дубль), Тейдж Томпсон и Алекс Так в овертайме.