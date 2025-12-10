«Эдмонтон» спасся с 0:3 голом Подколзина и дублем Макдэвида, но уступил «Баффало» в OT
Поделиться
В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Доун (Далин, Томпсон) – 19:01 (pp) 0:2 Томпсон – 31:03 0:3 Доун (Томпсон, Далин) – 31:59 (pp) 1:3 Макдэвид (Экхольм) – 40:10 2:3 Подколзин (Драйзайтль, Эмберсон) – 41:56 3:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 59:58 3:4 Так (Маклауд, Далин) – 60:33
Заброшенной шайбой при счёте 3:1 в пользу «Сэйбрз» отметился российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин. Первый гол «Эдмонтона», а также третий, который перевёл встречу в овертайм за две секунды до сирены, на счету капитана команды канадского форварда Коннора Макдэвида.
В составе «Баффало» отличились Джош Доун (дубль), Тейдж Томпсон и Алекс Так в овертайме.
Комментарии
- 10 декабря 2025
-
09:10
-
08:55
-
08:45
-
08:41
-
08:31
-
07:56
-
07:25
-
06:42
-
06:08
-
06:05
-
05:52
-
05:49
-
05:34
-
05:34
-
05:13
-
04:25
-
04:08
- 9 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:10
-
22:55
-
22:54
-
22:30
-
21:55
-
21:20
-
20:55
-
20:35
-
20:10
-
19:40
-
19:10
-
18:45
-
18:20
-
17:50