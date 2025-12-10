Скидки
Эдмонтон Ойлерз — Баффало Сэйбрз, результат матча 10 декабря 2025, счет 3:4 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Эдмонтон» спасся с 0:3 голом Подколзина и дублем Макдэвида, но уступил «Баффало» в OT
Комментарии

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Доун (Далин, Томпсон) – 19:01 (pp)     0:2 Томпсон – 31:03     0:3 Доун (Томпсон, Далин) – 31:59 (pp)     1:3 Макдэвид (Экхольм) – 40:10     2:3 Подколзин (Драйзайтль, Эмберсон) – 41:56     3:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 59:58     3:4 Так (Маклауд, Далин) – 60:33    

Заброшенной шайбой при счёте 3:1 в пользу «Сэйбрз» отметился российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин. Первый гол «Эдмонтона», а также третий, который перевёл встречу в овертайм за две секунды до сирены, на счету капитана команды канадского форварда Коннора Макдэвида.

В составе «Баффало» отличились Джош Доун (дубль), Тейдж Томпсон и Алекс Так в овертайме.

