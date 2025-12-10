Кучеров — 5-й российский бомбардир НХЛ, «Ливерпуль» обыграл «Интер» в ЛЧ. Главное к утру

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров опередил по набранным очкам за карьеру Алексея Ковалёва и вошёл в топ-5 лучших бомбардиров из России в истории НХЛ, «Ливерпуль» со счётом 1:0 переиграл на выезде миланский «Интер» в общем групповом этапе Лиги чемпионов, представители сборной России по боксу успешно прошли этап 1/8 финала на чемпионате мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».