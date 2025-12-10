Кучеров — 5-й российский бомбардир НХЛ, «Ливерпуль» обыграл «Интер» в ЛЧ. Главное к утру
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров опередил по набранным очкам за карьеру Алексея Ковалёва и вошёл в топ-5 лучших бомбардиров из России в истории НХЛ, «Ливерпуль» со счётом 1:0 переиграл на выезде миланский «Интер» в общем групповом этапе Лиги чемпионов, представители сборной России по боксу успешно прошли этап 1/8 финала на чемпионате мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кучеров опередил Ковалёва и вошёл в топ-5 российских бомбардиров в истории НХЛ.
- Гол Собослаи с пенальти помог «Ливерпулю» обыграть «Интер» в матче Лиги чемпионов.
- Результаты выступлений членов сборной России в 1/8 финала ЧМ-2025 по боксу.
- «Монако» с Головиным в составе победил «Галатасарай» в Лиге чемпионов.
- Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Монреаль», у Демидова ассист.
- Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов среди игроков 18 лет и младше.
- Дубль Кунде помог «Барселоне» одолеть «Айнтрахт» в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
- «Бавария» переиграла «Спортинг» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
- В «Динамо» Махачкала приняли отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды.
- Стали известны имена ещё двух тренеров, рассматривающихся «Ливерпулем» на замену Слоту.
- Гол и две передачи Арсения Грицюка принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой».
- «Каролина» победила «Коламбус». У Свечникова, Воронкова и Марченко — четыре очка на троих.
- «Эдмонтон» спасся с 0:3 голом Подколзина и дублем Макдэвида, но уступил «Баффало» в OT.
Материалы по теме
Комментарии