Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

10 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига чемпионов, РПЛ, хоккей, НХЛ, бокс

Кучеров — 5-й российский бомбардир НХЛ, «Ливерпуль» обыграл «Интер» в ЛЧ. Главное к утру
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров опередил по набранным очкам за карьеру Алексея Ковалёва и вошёл в топ-5 лучших бомбардиров из России в истории НХЛ, «Ливерпуль» со счётом 1:0 переиграл на выезде миланский «Интер» в общем групповом этапе Лиги чемпионов, представители сборной России по боксу успешно прошли этап 1/8 финала на чемпионате мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Кучеров опередил Ковалёва и вошёл в топ-5 российских бомбардиров в истории НХЛ.
  2. Гол Собослаи с пенальти помог «Ливерпулю» обыграть «Интер» в матче Лиги чемпионов.
  3. Результаты выступлений членов сборной России в 1/8 финала ЧМ-2025 по боксу.
  4. «Монако» с Головиным в составе победил «Галатасарай» в Лиге чемпионов.
  5. Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Монреаль», у Демидова ассист.
  6. Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов среди игроков 18 лет и младше.
  7. Дубль Кунде помог «Барселоне» одолеть «Айнтрахт» в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
  8. «Бавария» переиграла «Спортинг» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
  9. В «Динамо» Махачкала приняли отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды.
  10. Стали известны имена ещё двух тренеров, рассматривающихся «Ливерпулем» на замену Слоту.
  11. Гол и две передачи Арсения Грицюка принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой».
  12. «Каролина» победила «Коламбус». У Свечникова, Воронкова и Марченко — четыре очка на троих.
  13. «Эдмонтон» спасся с 0:3 голом Подколзина и дублем Макдэвида, но уступил «Баффало» в OT.
Материалы по теме
Топ-события среды: «Реал» против «Ман Сити», «Питтсбург» — «Анахайм», НБА и волейбол
Топ-события среды: «Реал» против «Ман Сити», «Питтсбург» — «Анахайм», НБА и волейбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android