Худшая команда сезона НХЛ «Нэшвилл» обыграла лидера лиги «Колорадо»

В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Колорадо» Брок Нельсон. Через несколько минут «Нэшвилл» забросил две шайбы подряд с разницей в полторы минуты — отличились Джонатан Маршессо и Рид Шефер. В середине первого периода гол Арттури Лехконена с передач Натана Маккиннона и Мартина Нечаса помог сравнять счёт. В середине третьего периода Брэди Шей вновь вывел «Нэшвилл» вперёд в счёте. За девять секунд до конца третьего периода Кейл Макар сравнял счёт. По буллитам победу одержали хозяева.

Эта победа позволила «Нэшвиллу» уйти с последнего места в НХЛ и опередить «Ванкувер».