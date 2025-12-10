Скидки
Нэшвилл – Колорадо, результат матча 10 декабря 2025, счет 4:3 Б, НХЛ 2025/2026

Худшая команда сезона НХЛ «Нэшвилл» обыграла лидера лиги «Колорадо»
Комментарии

В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 05:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нельсон (Мэнсон, Бёрнс) – 01:12     1:1 Маршессо (О'Райлли, Форсберг) – 04:05 (pp)     2:1 Шефер (Свечков) – 05:30     2:2 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 10:21     3:2 Шей (Вильсбю, Евангелиста) – 52:58     3:3 Макар – 59:52 (pp)     4:3 О'Райлли – 65:00    

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Колорадо» Брок Нельсон. Через несколько минут «Нэшвилл» забросил две шайбы подряд с разницей в полторы минуты — отличились Джонатан Маршессо и Рид Шефер. В середине первого периода гол Арттури Лехконена с передач Натана Маккиннона и Мартина Нечаса помог сравнять счёт. В середине третьего периода Брэди Шей вновь вывел «Нэшвилл» вперёд в счёте. За девять секунд до конца третьего периода Кейл Макар сравнял счёт. По буллитам победу одержали хозяева.

Эта победа позволила «Нэшвиллу» уйти с последнего места в НХЛ и опередить «Ванкувер».

