В ночь на 10 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 10 декабря 2025 года:
«Монреаль Канадиенс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:6;
«Оттава Сенаторз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Вегас Голден Найтс» — 5:4 Б;
«Филадельфия Флайерз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1;
«Питтсбург Пингвинз» – «Анахайм Дакс» — 3:4 Б;
«Каролина Харрикейнз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1;
«Сент-Луис Блюз» – «Бостон Брюинз» — 2:5;
«Виннипег Джетс» – «Даллас Старз» — 3:4;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Баффало Сэйбрз» — 3:4 ОТ;
«Нэшвилл Предаторз» – «Колорадо Эвеланш» — 4:3 Б.
Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 49 очками после 30 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Вашингтон Кэпиталз», набравший 39 очков после 30 встреч.