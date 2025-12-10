Результаты матчей НХЛ на 10 декабря 2025 года

В ночь на 10 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 10 декабря 2025 года:

«Монреаль Канадиенс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:6;

«Оттава Сенаторз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Вегас Голден Найтс» — 5:4 Б;

«Филадельфия Флайерз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1;

«Питтсбург Пингвинз» – «Анахайм Дакс» — 3:4 Б;

«Каролина Харрикейнз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1;

«Сент-Луис Блюз» – «Бостон Брюинз» — 2:5;

«Виннипег Джетс» – «Даллас Старз» — 3:4;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Баффало Сэйбрз» — 3:4 ОТ;

«Нэшвилл Предаторз» – «Колорадо Эвеланш» — 4:3 Б.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 49 очками после 30 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Вашингтон Кэпиталз», набравший 39 очков после 30 встреч.