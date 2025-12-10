Прошедший игровой день НХЛ стал историческим и установил необычный рекорд

Прошедший игровой день Национальной хоккейной лиги стал историческим и установил необычный рекорд. Впервые в истории лиги в один игровой день сразу четыре команды спаслись от поражения в основное время, забив голы за 15 и менее секунд до конца третьего периода. Ранее лучшим результатом в истории лиги было два подобных матча за игровой день.
Форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев сравнял счёт за 14 секунд до конца третьего периода с «Нью-Йорк Айлендерс».
Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке забил спасительный гол на последней секунде основного времени матча с «Питтсбург Пингвинз».
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид спас команду за две секунды до конца третьего периода матча с «Баффало Сэйбрз».
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар перевёл матч с «Нэшвилл Предаторз» в овертайм, забросив шайбу за восемь секунд до конца третьего периода.
