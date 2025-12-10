Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Прошедший игровой день НХЛ стал историческим и установил необычный рекорд

Прошедший игровой день НХЛ стал историческим и установил необычный рекорд
Комментарии

Прошедший игровой день Национальной хоккейной лиги стал историческим и установил необычный рекорд. Впервые в истории лиги в один игровой день сразу четыре команды спаслись от поражения в основное время, забив голы за 15 и менее секунд до конца третьего периода. Ранее лучшим результатом в истории лиги было два подобных матча за игровой день.

Форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев сравнял счёт за 14 секунд до конца третьего периода с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ханифин (Айкел, Теодор) – 12:02     0:2 Марнер (Корчак, Стоун) – 16:01     1:2 Хорват (Пулок, Шефер) – 19:33     2:2 Гэткомб (Сизикас, Маклин) – 23:56     3:2 Хольмстрём (Ритчи, Дюклер) – 33:30     3:3 Барбашёв (Боуман, Айкел) – 41:27     4:3 Хорват (Барзал, Шабанов) – 50:15 (pp)     4:4 Дорофеев (Марнер, Стоун) – 59:46     5:4 Хейнеман – 65:00    

Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке забил спасительный гол на последней секунде основного времени матча с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Аччари (Дьюар) – 09:49     1:1 Лакомб (Сеннеке, Готье) – 25:19     1:2 Терри – 34:10     2:2 Новак (Карлссон, Ши) – 39:41     3:2 Манта (Кросби, Карлссон) – 56:05 (pp)     3:3 Сеннеке – 59:59 (sh)     3:4 Карлссон – 65:00    

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид спас команду за две секунды до конца третьего периода матча с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Доун (Далин, Томпсон) – 19:01 (pp)     0:2 Томпсон – 31:03     0:3 Доун (Томпсон, Далин) – 31:59 (pp)     1:3 Макдэвид (Экхольм) – 40:10     2:3 Подколзин (Драйзайтль, Эмберсон) – 41:56     3:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 59:58     3:4 Так (Маклауд, Далин) – 60:33    

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар перевёл матч с «Нэшвилл Предаторз» в овертайм, забросив шайбу за восемь секунд до конца третьего периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 05:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нельсон (Мэнсон, Бёрнс) – 01:12     1:1 Маршессо (О'Райлли, Форсберг) – 04:05 (pp)     2:1 Шефер (Свечков) – 05:30     2:2 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 10:21     3:2 Шей (Вильсбю, Евангелиста) – 52:58     3:3 Макар – 59:52 (pp)     4:3 О'Райлли – 65:00    
Материалы по теме
Исторический перформанс Кучерова! Никита обогнал русскую легенду по очкам в НХЛ
Исторический перформанс Кучерова! Никита обогнал русскую легенду по очкам в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android