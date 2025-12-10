Расписание матчей ВХЛ на 10 декабря 2025 года

Сегодня, 10 декабря, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 10 декабря 2025 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – «СКА-ВМФ»;

17:00. «Магнитка» – «Южный Урал»;

18:30. ХК «Тамбов» – «Челны»;

19:00. ХК «Ростов» – «Нефтяник».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 51 очком после 32 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 32 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.