Маккиннон — четвёртый игрок за 30 лет в НХЛ, кто первым набирал 50 очков два сезона подряд
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами в матче с «Нэшвилл Предаторз» и стал первым игроком в текущем сезоне, добравшимся до отметки в 50 набранных очков. Маккиннон стал четвёртым игроком за последние 30 лет в НХЛ, кто первым набирал 50 очков два сезона подряд.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 05:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нельсон (Мэнсон, Бёрнс) – 01:12 1:1 Маршессо (О'Райлли, Форсберг) – 04:05 (pp) 2:1 Шефер (Свечков) – 05:30 2:2 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 10:21 3:2 Шей (Вильсбю, Евангелиста) – 52:58 3:3 Макар – 59:52 (pp) 4:3 О'Райлли – 65:00
Ранее первыми до 50 очков два сезона подряд добирались Коннор Макдэвид, который делал это с 2019 по 2023 год, а также Сидни Кросби (2012/2013-2013/2014) и Марио Лемье (1995/1996-1996/1997).
В текущем сезоне на счету Маккиннона 51 очко — 24 гола и 27 передач в 30 матчах. Ближайший преследователь в списке бомбардиров — Коннор Макдэвид, на счету которого 44 (16+28) очка.
