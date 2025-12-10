Маккиннон — четвёртый игрок за 30 лет в НХЛ, кто первым набирал 50 очков два сезона подряд

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами в матче с «Нэшвилл Предаторз» и стал первым игроком в текущем сезоне, добравшимся до отметки в 50 набранных очков. Маккиннон стал четвёртым игроком за последние 30 лет в НХЛ, кто первым набирал 50 очков два сезона подряд.

Ранее первыми до 50 очков два сезона подряд добирались Коннор Макдэвид, который делал это с 2019 по 2023 год, а также Сидни Кросби (2012/2013-2013/2014) и Марио Лемье (1995/1996-1996/1997).

В текущем сезоне на счету Маккиннона 51 очко — 24 гола и 27 передач в 30 матчах. Ближайший преследователь в списке бомбардиров — Коннор Макдэвид, на счету которого 44 (16+28) очка.