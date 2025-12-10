Вратарь «Каролины» Бусси повторил рекорд Шестёркина по победам в 10 первых матчах в НХЛ
Вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Бусси одержал победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1), которая стала для голкипера девятой в 10 матчах. Бусси повторил рекорд среди вратарей по числу побед в первых 10 матчах в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков – 12:39 (pp) 1:1 Джарвис (Свечников) – 29:42 2:1 Робинсон (Холл, Нюстрём) – 47:53 3:1 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 53:38 (pp) 4:1 Мартинук (Миллер, Уокер) – 58:45 (sh)
Этот рекорд также принадлежит российскому голкиперу «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину, а также вратарям Фредерику Андресену, Бобу Фрозе и Фрэнку Бримсеку.
В текущем сезоне на счету 27-летнего Бусси девять побед в 10 матчах с процентом отражённых бросков 90,9 и коэффициентом надёжности 2,09. Ранее голкипер лишь с 2022 года стал выступать в АХЛ, до этого играя в студенческих лигах.
