Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Отдушина для людей, хоккей популярнее футбола». Назаров — о Кубке Первого канала

«Отдушина для людей, хоккей популярнее футбола». Назаров — о Кубке Первого канала
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался о предстоящем Кубке Первого канала, который пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

«Стартующий международный турнир имеет богатую историю, коллаборация с Первым каналом идёт не один десяток лет. В паузе на регулярный чемпионат КХЛ будет интересно понаблюдать за национальными командами, тем более что соревнование пройдёт в Новосибирске — одном из главных хоккейных центров России. Значит, аншлаги на новой арене гарантированы. Очень правильно, что наша сборная выступает во многих российских городах, путешествует по стране, тем самым популяризируя и продвигая хоккей в массы.

В нынешние непростые времена Кубок Первого канала однозначно станет отдушиной для людей. На матчи будут приходить целыми семьями, проводить на любимом виде спорта свободное время и выходные дни, болеть за сборную России. Тем более что футбол ушёл на зимние каникулы, хотя хоккей в последнее время и так выигрывал у него в популярности. Не сомневаюсь, что после турнира подрастающее поколение и родители захотят посвятить свою жизнь хоккею и вести здоровый образ жизни», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Андрей Назаров высказался о грядущем розыгрыше Кубка Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android