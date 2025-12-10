Ротенберг — о приезде в Новосибирск: никогда так не встречали, до слёз благодарен

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о тёплом приёме болельщиков в Новосибирске.

— Как вам встреча местных болельщиков?

— Благодарен каждому от души, искренняя любовь. Никогда так не встречали, до слёз благодарен. Это эмоциональный подъём для игроков, болельщики с нами, мы все одна семья. Новосибирск – хоккейная столица с советских времён. Здесь зарождались традиции, великие победы. Мы помним, что здесь игрались великие матчи на уровне чемпионата СССР. Так было в старом дворце, сейчас в новом. Настоящая хоккейная атмосфера, зимняя, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.