«Где черпать креатив и импровизацию? В театре». Ротенберг — о культурном досуге сборной

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, как национальная команда проведёт досуг в Новосибирске при подготовке к Кубку Первого канала.

«У нас талантливая сборная, хорошая команда, мы покажем яркий хоккей. Постараемся создать за эти дни настоящий коллектив. Будем общаться с героями СВО, поднимать наш боевой дух. Будут дети играть, следж-хоккеисты, турнир 3 на 3 проведём. Сегодня все вместе идём в театр, это наше в культурной ДНК. Где черпать креатив и импровизацию? В театре, тем более в таком великом, как в Новосибирске. Берём пример с Тарасова, он водил всегда ребят в театр. Будем черпать креатив, который будет выливаться в красивые комбинации, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

