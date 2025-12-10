Министр спорта РФ рассказал, почему ФХР пока не будет оспаривать недопуск хоккеистов на ОИ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что Федерация хоккея России и ОКР пока не планируют оспаривать в суде недопуск российских хоккеистов к международным соревнованиям. Российские хоккеисты по решению Международной федерации хоккея не выступят на Олимпийских играх в Италии.

«С хоккеем сложнее, мы с федерацией в контакте и оцениваем шансы на победу в суде в этом командном виде как низкие, поэтому не тратим ресурсы. Павел Буре выступал на конгрессе ИИХФ как посланник по международным делам от Федерации хоккея России. Всё им рассказал, объяснил… Но, кроме политики, мы видим там и конфликт интересов. Нынешний президент мировой федерации хоккея — француз. А кто получил наше место на чемпионате? Сборная Франции. Весь комплекс факторов говорит о том, что в хоккее пока тяжело», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Место сборной России на мужских соревнованиях по хоккею займёт сборная Франции.