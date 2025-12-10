Кучеров — четвёртый хоккеист не из Северной Америки по скорости набора 1200 очков в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:1). На счету 32-летнего игрока стало 1201 (423+778) очко в НХЛ за 982 матча с учётом плей-офф. Кучеров стал четвёртым по количеству игр хоккеистом, родившимся за пределами Северной Америки, который добрался до отметки в 1200 очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Бьёркстранд) – 02:27 0:2 Хольмберг – 06:03 0:3 Кучеров (Крозье) – 17:12 0:4 Д'Астус (Кучеров) – 22:43 1:4 Капанен (Судзуки, Демидов) – 39:06 (pp) 1:5 Рэддиш (Чирелли) – 41:22 1:6 Рэддиш (Пойнт) – 48:41 (pp)
Быстрее Кучерова 1200 очков с учётом плей-офф набрали только Яри Курри (854 матча), Петер Штястны (882) и Яромир Ягр (925).
В текущем сезоне Кучеров провёл 27 игр и набрал 36 (13+23) очков при показателе полезности «+8».
