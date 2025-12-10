Кучеров — четвёртый хоккеист не из Северной Америки по скорости набора 1200 очков в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:1). На счету 32-летнего игрока стало 1201 (423+778) очко в НХЛ за 982 матча с учётом плей-офф. Кучеров стал четвёртым по количеству игр хоккеистом, родившимся за пределами Северной Америки, который добрался до отметки в 1200 очков.

Быстрее Кучерова 1200 очков с учётом плей-офф набрали только Яри Курри (854 матча), Петер Штястны (882) и Яромир Ягр (925).

В текущем сезоне Кучеров провёл 27 игр и набрал 36 (13+23) очков при показателе полезности «+8».