Арсений Грицюк признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Форвард отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:3). Россиянина признали первой звездой встречи.

Третьей звездой дня признан канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват, забросивший две шайбы в домашней игре с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).

Первой звездой дня стал американский форвард «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ).