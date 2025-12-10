Арсений Грицюк признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Форвард отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:3). Россиянина признали первой звездой встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 01:36 (pp) 1:1 Немец (Браун, Грицюк) – 05:09 2:1 Штюцле (Ткачук, Козенс) – 12:59 (pp) 2:2 Грицюк (Браун, Гласс) – 17:59 2:3 Коттер – 24:21 3:3 Батерсон (Козенс, Штюцле) – 30:35 (pp) 3:4 Гласс (Грицюк, Браун) – 52:24
Третьей звездой дня признан канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват, забросивший две шайбы в домашней игре с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).
Первой звездой дня стал американский форвард «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ).
