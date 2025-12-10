Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Арсений Грицюк признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Арсений Грицюк признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Форвард отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:3). Россиянина признали первой звездой встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 01:36 (pp)     1:1 Немец (Браун, Грицюк) – 05:09     2:1 Штюцле (Ткачук, Козенс) – 12:59 (pp)     2:2 Грицюк (Браун, Гласс) – 17:59     2:3 Коттер – 24:21     3:3 Батерсон (Козенс, Штюцле) – 30:35 (pp)     3:4 Гласс (Грицюк, Браун) – 52:24    

Третьей звездой дня признан канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват, забросивший две шайбы в домашней игре с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).

Первой звездой дня стал американский форвард «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ).

Материалы по теме
Видео
Гол и две передачи Арсения Грицюка принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android