Хоккей

«Такая ситуация реальна». Самсонов — о возможном отказе игроков НХЛ выступать на Олимпиаде

Бронзовый призёр Олимпийских игр и бывший нападающий клубов НХЛ Сергей Самсонов высказался о возможном отказе игроков НХЛ выступать на ОИ из-за проблем с качеством льда на арене в Милане.

«Такая ситуация реальна, но, я думаю, тут будет компромисс с профсоюзом игроков. Потому что есть коллективный договор между игроками и лигой, и один из пунктов в нём — это участие хоккеистов в Олимпиаде. Возможно, это будет какой-то диалог между лигой и ассоциацией игроков. Да, Олимпийские игры с участием хоккеистов НХЛ — это праздник, и никто не хочет подставлять игроков в плане травм, если что-то неладное со льдом. Потому что может быть очень опасная ситуация для топовых игроков лиги.

Обычно после строительства дворца там проводятся тестовые матчи и турниры. Если этого не будет, то сложно понять, как турнир может пройти. Кто будет пробовать лёд за три дня до соревнований. Лететь всем игрокам, чтобы потом выйти на лёд и сказать, что он не соответствует стандартам, несерьёзно. Поэтому я не уверен, что в НХЛ будут ждать, когда лёд будет готов за три дня до начала турнира, и окончательное решение будет принято намного раньше», — цитирует Самсонова ТАСС.

