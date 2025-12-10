«Ждём лучших игроков мира». ИИХФ сделала заявление о необычных размерах льда на арене к ОИ

Международная федерация хоккея подтвердила, что ледовая площадка на Олимпийском стадионе в Милане будет иметь отличные размеры от площадок НХЛ.

«ИИХФ подтверждает, что ледовые покрытия для зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане-Кортине будут иметь размеры 60,0 м x 26,0 м (приблизительно 196,85 футов x 85,3 футов). Хотя эти размеры несколько отличаются от типичного льда НХЛ, они соответствуют правилам ИИХФ, соответствуют размеру площадки, использованной на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, и полностью соответствуют размерам, требуемым НХЛ в рамках технических условий для арен для матчей Global Series. Все заинтересованные стороны — ИИХФ, Организационный комитет, НХЛ, НХЛПА, МОК и соответствующие органы, ответственные за проведение матчей, — согласны с тем, что различия в характеристиках льда незначительны и не должны повлиять ни на безопасность, ни на качество игры. Мы с нетерпением ждём встречи с лучшими хоккеистами мира на турнире сильнейших на Играх», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе ИИХФ.