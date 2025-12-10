Скидки
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: один человек может сотворить подвиг. Как следж-хоккеисты, как герои СВО

Ротенберг: один человек может сотворить подвиг. Как следж-хоккеисты, как герои СВО
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о следж-хоккеистах и сравнил их с героями СВО.

— У следж-хоккеистов может осуществиться мечта, сыграют ли они на Олимпиаде в будущем?
— Мы все работаем ежедневно, ежеминутно, чтобы подготовить наших игроков. У нас огромная работа кипит. Жаровский – молодая звезда. Будем его готовить, развивать. Видели сегодня девочку Соню – феноменальная следж-хоккеистка. Можно взять с неё пример, в этом и есть смысл. Это наши герои!

Некоторые в одиночку вытаскивают матчи. Илья Самсонов в 2015 году (в полуфинальном матче в 2016 году. – Прим. «Чемпионата») остановил одну из сильнейших сборных США в истории – они все сейчас звёзды. Наш вратарь в одиночку выиграл. Один человек может сотворить подвиг. Как следж-хоккеисты, как герои СВО. Это для нас пример, нужно биться за Родину, работать на благо сборной, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Комментарии
Новости. Хоккей
