Ротенберг — о поражениях от Беларуси весной: товарищеские матчи — хороший спарринг

Ротенберг — о поражениях от Беларуси весной: товарищеские матчи — хороший спарринг
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о противостоянии со сборной Беларуси. В майском турне «России 25» белорусская сборная одержала три победы в четырёх матчах с российской командой.

— У сборной России особый настрой, потому что в мае белорусам проиграли?
— Вы забыли матчи, давайте вспомним. Мы – обладатели Кубка Первого канала, приехали побеждать. Товарищеские матчи – хороший спарринг. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря.

Ротенберг — о приезде в Новосибирск: никогда так не встречали, до слёз благодарен
