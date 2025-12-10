Ротенберг — об отсутствии сборной легионеров на КПК: мы их обыграли! Задайте вопрос Кинэну

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался об отсутствии сборной легионеров КХЛ на предстоящем Кубке Первого канала. В прошлом году на традиционном турнире сборная мира КХЛ уступила российской сборной со счётом 1:4.

— Почему в этом году нет сборной легионеров?

— При всём уважении к легионерам, ребят, давайте сконцентрируемся на наших игроках. Мы уважаем канадцев и американцев. Мы их обыграли! Они отказались. Это вопрос к нам или к ним? Задайте вопрос Майку Кинэну, отправьте ему email. Напишите ему: «Hello, Mike. I love you. Please comeback», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.