«Просто большой ребёнок». Будро рассказал о влиянии Овечкина на атмосферу в «Вашингтоне»

«Просто большой ребёнок». Будро рассказал о влиянии Овечкина на атмосферу в «Вашингтоне»
Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро заявил, что российский нападающий Александр Овечкин создаёт великолепную атмосферу в команде и положительно влияет на партнёров.

«Он создал в раздевалке неповторимую атмосферу, где все играют за команду. Иногда видишь суперзвёзд, которые когда делают что-то замечательное, команда просто говорит: «Да-да-да». Но все в «Вашингтон Кэпиталз» искренне радуются, когда с Алексом случаются хорошие вещи, потому что он отвечает взаимностью и поддерживает их.

Он не из тех суперзвёзд, которые обладают таким высокомерием. Он приземлённый, это просто невероятно. Он хочет играть в видеоигры и заниматься всякими другими забавными вещами, он просто большой ребёнок, и именно это делает его таким обаятельным», — цитирует Будро RMNB.

