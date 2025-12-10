Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Министр спорта РФ высказался о возможности введения паспорта болельщика в КХЛ

Министр спорта РФ высказался о возможности введения паспорта болельщика в КХЛ
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что систему карты болельщика пока не планируют вводить в КХЛ.

— Вы недавно говорили о том, что может быть расширено использование системы паспорта болельщика. Следующий хоккей?
— Не обязательно. У нас ещё в футболе не везде паспорт болельщика используется. В этом году мы добавили его на Суперкубок, а, например, на играх Кубка России он пока не применяется, за исключением финальной игры. Важно понять, что задача государства не только в том, чтобы все на футболе, хоккее и любых других соревнованиях получали удовольствие от просмотра, но и в том, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок, а в случае инцидента — быстрое расследование, наказание провинившимся и предотвращение в будущем, — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Материалы по теме
Президент КХЛ ответил, считает ли он, что в России принудительно введут Fan ID в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android