Министр спорта РФ высказался о возможности введения паспорта болельщика в КХЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что систему карты болельщика пока не планируют вводить в КХЛ.

— Вы недавно говорили о том, что может быть расширено использование системы паспорта болельщика. Следующий хоккей?

— Не обязательно. У нас ещё в футболе не везде паспорт болельщика используется. В этом году мы добавили его на Суперкубок, а, например, на играх Кубка России он пока не применяется, за исключением финальной игры. Важно понять, что задача государства не только в том, чтобы все на футболе, хоккее и любых других соревнованиях получали удовольствие от просмотра, но и в том, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок, а в случае инцидента — быстрое расследование, наказание провинившимся и предотвращение в будущем, — цитирует Дегтярёва ТАСС.