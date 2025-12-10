Тейдж Томпсон повторил достижение Александра Могильного за «Баффало»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ). Форвард стал пятым игроком в истории клуба, несколько раз забившим не менее 40 голов за календарный год.

Ранее Томпсон забивал 53 гола за 2022 календарный год. Подобным достижением отмечались российский нападающий Александр Могильный, а также Жильбер Перро, Рик Мартин и Дэнни Гэйр.

В текущем сезоне на счету Томпсона 26 очков — 14 заброшенных шайб и 12 результативных передач. Всего в НХЛ 28-летний нападающий провёл 478 матчей, в которых набрал 351 (190+161) очко.