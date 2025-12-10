Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тейдж Томпсон повторил достижение Александра Могильного за «Баффало»

Тейдж Томпсон повторил достижение Александра Могильного за «Баффало»
Комментарии

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ). Форвард стал пятым игроком в истории клуба, несколько раз забившим не менее 40 голов за календарный год.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Доун (Далин, Томпсон) – 19:01 (pp)     0:2 Томпсон – 31:03     0:3 Доун (Томпсон, Далин) – 31:59 (pp)     1:3 Макдэвид (Экхольм) – 40:10     2:3 Подколзин (Драйзайтль, Эмберсон) – 41:56     3:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 59:58     3:4 Так (Маклауд, Далин) – 60:33    

Ранее Томпсон забивал 53 гола за 2022 календарный год. Подобным достижением отмечались российский нападающий Александр Могильный, а также Жильбер Перро, Рик Мартин и Дэнни Гэйр.

В текущем сезоне на счету Томпсона 26 очков — 14 заброшенных шайб и 12 результативных передач. Всего в НХЛ 28-летний нападающий провёл 478 матчей, в которых набрал 351 (190+161) очко.

Материалы по теме
«Эдмонтон» спасся с 0:3 голом Подколзина и дублем Макдэвида, но уступил «Баффало» в OT
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android