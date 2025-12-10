Тейдж Томпсон повторил достижение Александра Могильного за «Баффало»
Нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ). Форвард стал пятым игроком в истории клуба, несколько раз забившим не менее 40 голов за календарный год.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Доун (Далин, Томпсон) – 19:01 (pp) 0:2 Томпсон – 31:03 0:3 Доун (Томпсон, Далин) – 31:59 (pp) 1:3 Макдэвид (Экхольм) – 40:10 2:3 Подколзин (Драйзайтль, Эмберсон) – 41:56 3:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 59:58 3:4 Так (Маклауд, Далин) – 60:33
Ранее Томпсон забивал 53 гола за 2022 календарный год. Подобным достижением отмечались российский нападающий Александр Могильный, а также Жильбер Перро, Рик Мартин и Дэнни Гэйр.
В текущем сезоне на счету Томпсона 26 очков — 14 заброшенных шайб и 12 результативных передач. Всего в НХЛ 28-летний нападающий провёл 478 матчей, в которых набрал 351 (190+161) очко.
