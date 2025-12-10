Бывший тренер «Вашингтона» объяснил, почему Овечкин может ещё поиграть в НХЛ

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро заявил, что российский нападающий Александр Овечкин вполне может продлить контракт со столичным клубом и как минимум ещё один сезон провести в НХЛ. Текущий контракт 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/2026.

«Судя по тому, как он играет, и, тьфу-тьфу, если он не получит травму, если он забьёт 35-40 голов, люди будут спрашивать его, хочет ли он играть в следующем году, чтобы получить возможность забить 1000 голов. Я думаю, что эти вопросы будут задаваться очень часто во второй половине сезона.

В этом году он уже забил несколько голов, будь то его 900-й или какой-либо другой, и по его улыбке было видно, что он действительно счастлив и находится в очень хорошей форме. Я думаю, все знали, когда ему было 20 лет, что он любит играть в хоккей, и теперь становится ясно, что он по-прежнему любит играть в хоккей», — цитирует Будро RMNB.