Белорусский защитник «Чикаго» Левшунов заявил о желании взять клюшку у Овечкина

Белорусский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Артём Левшунов заявил, что в детстве примером для него была игра капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, у которого он хочет взять клюшку.

— Кто в детстве служил для тебя примером?

— В детстве я больше следил за Овечкиным. Потом уже переключился на защитников. На Макара, когда он зашёл в НХЛ, на Карлссона. Ещё следил за Ши Уэбером, который был крут в «Нэшвилле», а потом перешёл в «Монреаль».

— В этом сезоне вы с Овечкиным ещё не встречались.

— Да. Но играли в предыдущем чемпионате. Хотел с ним увидеться за пределами льда, но не получилось. Только с Лёхой Протасом встретились перед игрой. Овечкин был занят. Надеюсь, в этом сезоне всё-таки встретимся. Хочу с ним пообщаться.

— И клюшку в подарок получить.

— Вот! Это одна из моих целей на сезон (улыбается). Я бы даже сказал — главная цель! — цитирует Левшунова Betnews.by.