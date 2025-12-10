«Лучше позвать сборную ВХЛ». Юрзинов-старший — об идее пригласить «Вашингтон» на КПК

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший оценил идею Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала в Россию.

«Нам нужно больше ценить свой хоккей, больше его рекламировать, им заниматься. Для меня «Вашингтон» на таком Кубке – наверное, хорошо, но, например, сборная ВХЛ или Студенческой хоккейной лиги – лучше. И, видимо, более реалистично. На переломе веков наши хоккейные проблемы начались в том числе из-за увлечённости всем зарубежным. Во всех странах мира приоритет – своему хоккею и своим лигам. Не будем ему следовать – и дальше продолжим терять», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.