Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лучше позвать сборную ВХЛ». Юрзинов-старший — об идее пригласить «Вашингтон» на КПК

«Лучше позвать сборную ВХЛ». Юрзинов-старший — об идее пригласить «Вашингтон» на КПК
Комментарии

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший оценил идею Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала в Россию.

«Нам нужно больше ценить свой хоккей, больше его рекламировать, им заниматься. Для меня «Вашингтон» на таком Кубке – наверное, хорошо, но, например, сборная ВХЛ или Студенческой хоккейной лиги – лучше. И, видимо, более реалистично. На переломе веков наши хоккейные проблемы начались в том числе из-за увлечённости всем зарубежным. Во всех странах мира приоритет – своему хоккею и своим лигам. Не будем ему следовать – и дальше продолжим терять», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Третьяк: будем работать, чтобы на Кубок Первого канала приехал «Вашингтон» с Овечкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android