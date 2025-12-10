«Матч был выигран на 99%». Карлссон — о курьёзном голе «Анахайма» за 0,1 секунды до конца

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон прокомментировал гол форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке за 0,1 секунды до конца третьего периода. Шайба попала в сетку после того, как Карлссон ударил по ней рукой. Этот гол помог «уткам» сравнять счёт и выиграть матч по буллитам.

«Она попала мне в руку и зашла в ворота, тут вопросов нет. А как так вышло, даже не знаю. Конечно, такого нельзя было допускать, оставалось 17 секунд, мы вели в счёте и получили большинство, выиграли вбрасывание, однако они всё равно забили… Очень расстроен, игра была у нас в кармане, мы вели за 17 секунд до конца, такие матчи выигрываются в 99% случаев», — цитирует Карлссона пресс-служба клуба.

