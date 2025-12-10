Скидки
«Матч был выигран на 99%». Карлссон — о курьёзном голе «Анахайма» за 0,1 секунды до конца

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон прокомментировал гол форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке за 0,1 секунды до конца третьего периода. Шайба попала в сетку после того, как Карлссон ударил по ней рукой. Этот гол помог «уткам» сравнять счёт и выиграть матч по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Аччари (Дьюар) – 09:49     1:1 Лакомб (Сеннеке, Готье) – 25:19     1:2 Терри – 34:10     2:2 Новак (Карлссон, Ши) – 39:41     3:2 Манта (Кросби, Карлссон) – 56:05 (pp)     3:3 Сеннеке – 59:59 (sh)     3:4 Карлссон – 65:00    

«Она попала мне в руку и зашла в ворота, тут вопросов нет. А как так вышло, даже не знаю. Конечно, такого нельзя было допускать, оставалось 17 секунд, мы вели в счёте и получили большинство, выиграли вбрасывание, однако они всё равно забили… Очень расстроен, игра была у нас в кармане, мы вели за 17 секунд до конца, такие матчи выигрываются в 99% случаев», — цитирует Карлссона пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

