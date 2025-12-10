Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Путин наградил чемпиона ОИ Владимира Мышкина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил чемпиона ОИ Владимира Мышкина орденом «За заслуги перед Отечеством»
Комментарии

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени советского хоккеиста, олимпийского чемпиона 1984 года Владимира Мышкина. Об этом сообщает портал правовых актов РФ.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Мышкина Владимира Семёновича — заслуженного мастера спорта СССР», — говорится в документе.

Мышкин — олимпийский чемпион 1984 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. Со сборной СССР бывший вратарь становился обладателем Кубка Вызова и Кубка Канады.

Материалы по теме
«Не понял, как Хартли его не защитил». Мышкин — об уходе Рябыкина из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android