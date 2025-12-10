Путин наградил чемпиона ОИ Владимира Мышкина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени советского хоккеиста, олимпийского чемпиона 1984 года Владимира Мышкина. Об этом сообщает портал правовых актов РФ.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Мышкина Владимира Семёновича — заслуженного мастера спорта СССР», — говорится в документе.

Мышкин — олимпийский чемпион 1984 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. Со сборной СССР бывший вратарь становился обладателем Кубка Вызова и Кубка Канады.